Власти США закрывают китайские консульства

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Техасе могут быть закрыты и другие. Наблюдатели говорят о серьезной эскалации в дипломатических трениях между Вашингтоном и Пекином, пишет ВВС.

Накануне вечером власти США приняли решение о закрытии консульства Китая в Хьюстоне, штат Техас.

Как пояснили в Госдепартаменте, китайские дипломаты, работавшие в Хьюстоне, были неоднократно уличены в мошенничестве с выдачей виз и промышленном шпионаже, а решение об окончательном закрытии консульства в Хьюстоне следовало принять уже давно.

Отвечая в среду на вопрос журналистов о том, готовы ли власти США объявить о закрытии и других диппредставительств Китая, президент Трамп заметил, что это всегда возможно.

Представитель МИД КНР назвал решение США возмутительным, предупредив, что Пекин предпримет ответные меры. По пока не подтвержденным сообщениям, уже в ближайшие дни КНР может объявить о закрытии американского консульства в Ухане.

За 40 лет после восстановления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином, подобный шаг в отношение китайской стороны был предпринят впервые. Кроме посольства в Вашингтоне, консульства КНР работают в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Хьюстоне.