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  23 июля 2020
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Казахстан окажет продуктовую гуманитарную помощь Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  Правительство Казахстана окажет гуманитарную помощь Узбекистану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин, сообщает zakon.kz.

В гуманитарный груз войдут продукты питания, в частности, 600 тонн пшеничной муки, 250 тонн гречневой крупы, 100 тыс. литров растительного масла и 50 тыс. молочных консервов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было поручено обеспечить транспортировку и доставку гуманитарного груза до пунктов назначения в Узбекистане.

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