В Таиланде режим ЧП продлен до осени

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда решили продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца августа, несмотря на низкое суточное число новых случаев заражения Covid-19 в течение двух месяцев.

Чрезвычайное положение было объявлено в Таиланде в апреле, чтобы сдержать распространение коронавируса. При этом режиме премьер-министр может запрещать людям покидать свои дома, устраивать массовые собрания и пользоваться общественным транспортом. Он также может запретить прессе публиковать любой контент, способный вызвать панику или народные волнения.

По сравнению с другими странами, в Таиланде было зарегистрировано относительно немного случаев Covid-19. С начала пандемии там заболели более 3 тыс. человек, 58 пациентов скончались. C начала мая, за редкими исключениями, число новых случаев за сутки там не превышает 10.

«Для нас все равно важно поддерживать этот режим, потому что наша страна начинает все шире открываться для деловых встреч и туризма, что стимулирует экономику», - подчеркнул Сомсак Рунгсита, генеральный секретарь Национального совета безопасности Таиланда.

Закон о чрезвычайном положении не будет ограничивать политические собрания, постановил комитет по ослаблению карантина в стране.