В Афганистане 15-летняя девушка убила боевиков, казнивших на ее глазах отца и мать

CentralAsia (CA) - Афганская девушка-подросток из отдаленной провинции убила двух боевиков движения «Талибан», которые застрелили ее родителей.

Несколько мужчин постучали в дверь кирпичного дома в селении в центральном Афганистане. Было около часа ночи.

Испугавшись, 15-летняя Камар Гюль спрыгнула с кровати и схватила младшего брата. Проснувшиеся в соседней комнате родители осторожно подошли к двери. За ней стояли талибы.

Боевики приказали матери и отцу Камар Гюль открыть дверь. Они отказались. Через несколько минут группа вооруженных людей прорвалась в дом.

Пока казнили ее родителей, Гюль пошла и взяла автомат Калашникова АК-47. Когда боевики попытались снова войти в дом, Гюль открыла по ним огонь, убив двух талибов и ранив другого.

«Мне удалось убить двоих из них», — сказала Гюль в интервью СМИ, добавив, что приехавшие проправительственные ополченцы преследовали оставшихся боевиков.

«Я горжусь тем, что убила боевиков «Талибана». Я убила убийц моих родителей. Я буду бороться с талибами до последней капли крови», — сказала Гюль, которая вместе с 12-летним братом была перевезена правительством провинции в безопасное место.