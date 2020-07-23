В Афганистане 15-летняя девушка убила боевиков, казнивших на ее глазах отца и мать

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- 12:46, 23 июля 2020
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- Обновлено: 12:49, 23 июля 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Афганская девушка-подросток из отдаленной провинции убила двух боевиков движения «Талибан», которые застрелили ее родителей.
Несколько мужчин постучали в дверь кирпичного дома в селении в центральном Афганистане. Было около часа ночи.
Испугавшись, 15-летняя Камар Гюль спрыгнула с кровати и схватила младшего брата. Проснувшиеся в соседней комнате родители осторожно подошли к двери. За ней стояли талибы.
Боевики приказали матери и отцу Камар Гюль открыть дверь. Они отказались. Через несколько минут группа вооруженных людей прорвалась в дом.
Пока казнили ее родителей, Гюль пошла и взяла автомат Калашникова АК-47. Когда боевики попытались снова войти в дом, Гюль открыла по ним огонь, убив двух талибов и ранив другого.
«Мне удалось убить двоих из них», — сказала Гюль в интервью СМИ, добавив, что приехавшие проправительственные ополченцы преследовали оставшихся боевиков.
«Я горжусь тем, что убила боевиков «Талибана». Я убила убийц моих родителей. Я буду бороться с талибами до последней капли крови», — сказала Гюль, которая вместе с 12-летним братом была перевезена правительством провинции в безопасное место.