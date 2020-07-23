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  23 июля 2020
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В Казахстане 45 тысяч человек госпитализированы с пневмонией

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на данный момент в больницы с пневмонией госпитализированы 45 тыс. человек. Об этом сегодня во время брифинга сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«Госпитализирован за последние 20 дней 63 491 человек. Получают лечение 45 тысяч пациентов на сегодня в условиях стационара», - сообщила она.

Она также проинформировала, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 76 794 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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