В Узбекистане таксист пытался повеситься прямо на штрафной площадке

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Национальной гвардии Узбекистана помешали гражданину Ю.Н. покончить с собой, сообщило издание Кун.уз.

На днях распространились новости о том, что в Ферганской области, без предупреждения населения, отменили стикеры, и запретили передвижение на такси, несмотря на специальные разрешения-стикеры, имеющееся у водителей.

По разным данным, машины помещают на штрафную площадку. В результате дошло до того, что один таксист, лишившийся источника дохода, попытался наложить на себя руки, сообщает издание.

В пресс-службе управления внутренних дел Ферганской области официально прокомментировали эти сообщения.

В комментарии указано, что на основании решения республиканской специальной комиссии, с 10 июля 2020 года по 1 августа 2020 года ограничено передвижение автотранспортных средств в республиканском масштабе.

Передвижение без специального разрешения разрешено только в определённое время суток - с 07.00 до 10.00, с 17.00 до 20.00 часов, чтобы граждане могли добраться до работы, вернуться домой, купить лекарственные средства, продукты питания и предметы первой необходимости.

«22 июля текущего года около 16.10 Ш.А., сотрудник УБДД УВД области, находившийся на карантинном посту, созданном на границе города Ферганы и Ташлакского района, остановил автомашину марки Lacetti, которой управлял житель Ташлакского района гражданин Ю.Н., передвигавшуюся по направлению к городу Фергане, и потребовал у водителя разрешение на передвижение автомобиля в период карантина. Водитель не смог предоставить никакого разрешения.

В результате, автомашину поместили на временную штрафную площадку, а в отношении водителя был оформлен административный протокол.

В целях уклонения от оплаты штрафа за правонарушение, гражданин попытался повеситься на дереве на территории штрафной площадки. Действия гражданина Ю.Н. были пресечены сотрудниками Национальной гвардии, - говорится в комментарии УВД области.