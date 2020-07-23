[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число зараженных коронавирусом превысило 750 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 5848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1620 (27,7%). Таким образом, в России на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 795 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 26 млн лабораторных исследований миллионов лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 296 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 267 315 человек.

Новости по теме:

print
  • В Вашингтоне жителям запретили покидать дома без защитных масок
  • За сутки в России от Covid-19 скончались еще 165 человек
  • Крокодил растерзал купавшегося в озере девятилетнего мальчика


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com