В России число зараженных коронавирусом превысило 750 тысяч

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрировано 5848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1620 (27,7%). Таким образом, в России на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 795 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 26 млн лабораторных исследований миллионов лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 296 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 267 315 человек.