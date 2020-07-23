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  23 июля 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались еще 147 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 19 и Москве – 14.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 892 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 795 038 человек, из них выздоровели 580 330 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 267 315 человек.

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