В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи коронавируса с мая

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CentralAsia (CA) - В Новой Зеландии уже почти три месяца не выявляют случаев передачи заражения коронавирусом от человека к человеку в местном сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ведомство отмечает, что в четверг вновь не было зафиксировано новых случаев COVID-19.



«Уже 83 дня прошло с тех пор, как заражение COVID-19 произошло от неизвестного источника. Сегодня выздоровели пять человек, что говорит о том, что общее число болеющих в настоящее время Новой Зеландии составляет 22 человека», - говорится в сообщении.



Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев в Новой Зеландии достигло 1 205.