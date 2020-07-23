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  23 июля 2020
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В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи коронавируса с мая
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В Новой Зеландии уже почти три месяца не выявляют случаев передачи заражения коронавирусом от человека к человеку в местном сообществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ведомство отмечает, что в четверг вновь не было зафиксировано новых случаев COVID-19.

«Уже 83 дня прошло с тех пор, как заражение COVID-19 произошло от неизвестного источника. Сегодня выздоровели пять человек, что говорит о том, что общее число болеющих в настоящее время Новой Зеландии составляет 22 человека», - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев в Новой Зеландии достигло 1 205.

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