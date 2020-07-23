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  23 июля 2020
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В Японии предупредили об угрозе одноразовых масок

CentralAsia (CA) -  Японское агентство Киодо сообщило об опасности одноразовых медицинских масок для экологии планеты.

На фоне пандемии медицинские маски буквально стало хитом продаж. Ими пользуются по всему миру даже в такой жаркий летний период. Однако большинство людей не имеют представления о том, как правильно утилизировать такие биологически опасные отходы. Помимо этого в некоторых странах нет никаких условий для правильной ликвидации этого мусора, пишет агентство.

Агентство привело слова дайверов с разных концов света, которые рассказали, что на побережье Японии уже плавают выброшенные одноразовые маски. Число медицинских отходов выросло в Турции и европейских странах. Экологи из Франции опасаются, что в водах морей и океанов совсем скоро станет бесчисленное количество масок, а не медуз.

«Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли», - пишет организация OceansAsia.

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