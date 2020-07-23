В Узбекистане абитуриенты чаще всего выбирают медицину и юриспруденцию

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане наиболее востребованными направлениями обучения в этом году стали медицина и юриспруденция. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным центром тестирования Узбекистана.

В частности, 27,81 заявление на одно место приходится в Андижанском медицинском институте, 24,35 в Ташкентском государственном юридическом университете, 24,2 в Ташкентской медицинской академии, 22,58 в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии и 19,5 в Навоийском государственном горном институте.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане 20 июля официально завершена онлайн-регистрация абитуриентов по направлению бакалавриата в высшие учебные заведения на 2020/2021 учебный год. Общее число зарегистрированных абитуриентов составило 1 484 085 человек.