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  23 июля 2020
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Узбекистан возобновит регулярные рейсы в Россию в сентябре

CentralAsia (UZ) -  Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” (Uzbekistan Airways) возобновит регулярные рейсы из Ташкента в Россию с 1 сентября 2020 года.

Генеральный агент в России по пассажирским и грузовым перевозкам НАК «Узбекистон хаво йуллари» — ООО «АэроТур» — объявил о начале выполнения регулярных рейсов в города РФ узбекским авиаперевозчиком с 1 сентября.

С начала осеннего сезона будут восстановлены рейсы между Ташкентом и пятью российскими городами - Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Казанью и Владивостоком. Рейсы между Ташкентом и Москвой будут выполняться каждый день, кроме вторника. «Узбекистон хаво йуллари» будут выполнять рейсы в Санкт-Петербург по вторникам и пятницам, а также в другие города раз в неделю.

Сообщается, что билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Например, перелет из Ташкента в Москву в экономическом классе 1 сентября обойдется в 383 доллара, а в тот же день в Санкт-Петербург - в 387,2 доллара.

В середине марта этого года Узбекистан закрыл свои границы и отменил международные рейсы после первого случая коронавирусной инфекции. С того времени самолёты «Узбекистон хаво йуллари» выполняли только чартерные рейсы, чтобы эвакуировать граждан Узбекистана на родину.

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