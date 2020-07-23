Центробанк Узбекистана основную ставку оставил без изменений — 15%

CentralAsia (UZ) - Правление Центрального банка Узбекистана 23 июля оставило без изменения основную ставку на уровне 15% годовых.

«Решение принято в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике, и направлено на создание условий для сохранения положительных реальных процентных ставок», — говорится в сообщении ЦБ РУз.

ЦБ сообщил, что допускает дальнейшее снижение основной ставки, но это зависит от того, что будет с прогнозом по инфляции. По прогнозу регулятора, на конец года инфляция составит 11−12,5%.

Последний раз в Узбекистане основная ставка менялась в середине апреля текущего года, тогда она снизилась с 16% до 15%. Это было первое снижение ставки с 2015 года.

Наименьшая ставка была установлена с января 2015 года по май 2017 года — 9%. Наивысшая была в 1995 году — 300%.