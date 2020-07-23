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  23 июля 2020
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Власти Алматы сообщили о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире телеканала Almaty TV рассказал о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов развития сценария пандемии в Алматы.

«Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему. Для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, средства индивидуальной защиты и так далее. По потребности будем выделять дополнительные деньги», - цитирует его слова Tengrinews.

По официальным данным, в Алматы на сегодняшний день зарегистрирован 9851 случай заражения коронавирусом, скончались 73 человека.

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