Власти Алматы сообщили о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавируса

CentralAsia (KZ) - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире телеканала Almaty TV рассказал о готовности к худшему сценарию развития распространения коронавирусной инфекции.



По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов развития сценария пандемии в Алматы.



«Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему. Для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, средства индивидуальной защиты и так далее. По потребности будем выделять дополнительные деньги», - цитирует его слова Tengrinews.

По официальным данным, в Алматы на сегодняшний день зарегистрирован 9851 случай заражения коронавирусом, скончались 73 человека.

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