Фото — Как выглядит разница в соблюдении карантина в США и Канаде

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - На фотографии запечатлены два парохода на туристической точке Ниагарского водопада на границе США и Канады.

В США случаи COVID-19 продолжают расти, а в соседней Канаде удалось сдержать распространение вируса с помощью строгих мер социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок.



На фото канадский паром ограничен всего шестью пассажирами из 700 возможных, но пароход США заполнен на 50%, пишет Reuters.

Туристы считают такое скопление людей небезопасным.



В США 17 июля было зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом. За сутки вирус обнаружили у более 77,3 тыс. человек. На данный момент число зараженных в стране достигло почти 4 млн человек. В Канаде коронавирус зафиксирован у 112 тыс. человек, скончались более 8,8 тыс. пациентов.