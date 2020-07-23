[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Как выглядит разница в соблюдении карантина в США и Канаде
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  На фотографии запечатлены два парохода на туристической точке Ниагарского водопада на границе США и Канады.

В США случаи COVID-19 продолжают расти, а в соседней Канаде удалось сдержать распространение вируса с помощью строгих мер социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок.

На фото канадский паром ограничен всего шестью пассажирами из 700 возможных, но пароход США заполнен на 50%, пишет Reuters.

Туристы считают такое скопление людей небезопасным.

В США 17 июля было зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом. За сутки вирус обнаружили у более 77,3 тыс. человек. На данный момент число зараженных в стране достигло почти 4 млн человек. В Канаде коронавирус зафиксирован у 112 тыс. человек, скончались более 8,8 тыс. пациентов.

print
  • В Ташкенте аннулировали лицензии таксистов за необоснованное повышение цен за проезд
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 18 531
  • В мире число зараженных Covid-19 перевалило за 15 миллион


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com