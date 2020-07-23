Фото — Как выглядит разница в соблюдении карантина в США и Канаде

- Азия и мир, общество
- 16:23, 23 июля 2020
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CentralAsia (CA) - На фотографии запечатлены два парохода на туристической точке Ниагарского водопада на границе США и Канады.
В США случаи COVID-19 продолжают расти, а в соседней Канаде удалось сдержать распространение вируса с помощью строгих мер социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок.
На фото канадский паром ограничен всего шестью пассажирами из 700 возможных, но пароход США заполнен на 50%, пишет Reuters.
Туристы считают такое скопление людей небезопасным.
В США 17 июля было зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом. За сутки вирус обнаружили у более 77,3 тыс. человек. На данный момент число зараженных в стране достигло почти 4 млн человек. В Канаде коронавирус зафиксирован у 112 тыс. человек, скончались более 8,8 тыс. пациентов.