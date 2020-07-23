В Туркменистане компании Петронас и CNPC закрылись на карантин

CentralAsia (TM) - Малазийская нефтегазовая компания "Петронас" закрыла на карантин свой главный офис в Ашхабаде, здесь у более чем 10 сотрудников тест на COVID-19 показал положительный результат. Еще у 6 сотрудников компании выявлен коронавирус на базе в Киянлы на Каспии, база закрыта на въезд и на выезд, сообщает turkmen.news.

Компания своим сотрудникам оплачивает тест на коронавирус, который стоит 120 долларов.

Также закрылся на карантин ашхабадский офис китайской компании CNPC и их же завод в Лебапском велаяте. По информации источника, рабочие не смогут покинуть территорию завода до сентября, им будут созданы условия для проживания. Офисные работники отпущены в отпуск без содержания.

По сообщениям из Туркменабада, до 31 августа закрылся на карантин детский сад №19 в районе Нефтяник. Никогда прежде здесь дошкольные учреждения на карантин не закрывали.

С востока страны приходят сообщения о том, что семейные врачи совершают поквартирный обход и раздают флаконы с сиропом алтея, сообщает издание.

Препарат назначается в качестве отхаркивающего средства при заболевании дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой. При этом врачи не предупреждают жителей, что корень алтея, из экстракта которого изготавливается сироп, может быть опасен больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Возможны также и побочные действия препарата в виде аллергических реакций.