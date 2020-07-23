В Казахстане 319 пациентов с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане 319 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. Об этом сегодня во время брифинга сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Также с начала года от пневмонии в стране умерли 1772 человека. На 23 июля в Казахстане зарегистрировано 76 794 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 48 202 человека, скончались 610.

По словам Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане показатель заболеваемости за сутки остается на уровне 1600-1700 человек.

Коронавирус в Казахстане

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