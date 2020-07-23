[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане 319 пациентов с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 319 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. Об этом сегодня во время брифинга сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Также с начала года от пневмонии в стране умерли 1772 человека. На 23 июля в Казахстане зарегистрировано 76 794 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 48 202 человека, скончались 610.

По словам Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане показатель заболеваемости за сутки остается на уровне 1600-1700 человек.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Украина отменила визы для граждан шести стран
  • В Узбекистане призвали прекратить вывоз граждан из-за рубежа
  • В Ашхабаде из-за очередей демонтируют уличные банкоматы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com