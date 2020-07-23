В Узбекистане граждане купили в Китае концентраторы по $288, хокимият покупает их там же по $1200

CentralAsia (UZ) - Хокимият (администрация) Бухарской области закупил 50 штук кислородных концентраторов по 12 млн сумов каждый ($1200).

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Как пишет блогер и создатель канала troll.uz в Facebook Умид Гафуров, на сайте AliBaba они стоят по $320 или по 3 265 000 сумов. А при заказе 100 штук будет по 2 240 000 сумов.

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Разница в цене за 50 концентраторов составляет 436 млн сумов ($42 тыс), - отмечает блогер.

Подписчики канала troll.uz сообщили также, что купили в Китае 30 штук концентраторов по $242. С доставкой до Узбекистана обойдется по $288.

"Напоминаю, что президент выделил отдельный самолёт для доставки этих концентраторов. К тому же, они освобождены от таможенных пошлин", - отмечает блогер.

Ранее сообщалось, что президент Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по скорейшей доставке кислородных концентраторов и пульсоксиметров в страну. При необходимости будет выделен специальный самолет. Главой государства было также определено, что Министерство внутренних дел и хокимы всех городов и раойнов будут отвечать за регулярное пополнение медицинских учреждений кислородом.



