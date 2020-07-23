Разработана новая модель распространения социальных бунтов

Фото: Alberto Pena/EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Ученые из Университета Адольфо Ибанеза в Сантьяго (Чили) и Университетского колледжа Лондона разработали новую математическую модель распространения социальных бунтов, пишет американское агентство United Press International (UPI).

Шаблон создан на основе исследования прошлогодних беспорядков в Чили (серия гражданских акций протеста, проходящих в нескольких городах Чили,основной причиной которых стало сильное экономическое неравенство).

При этом ученые скомбинировали уже существующие модели распространения эпидемий с инструментами физики хаоса и все это пропустили через призму социологии и экономики.

Эпидемиологические модели и раньше применялись для объяснения социальных беспорядков, и в частности применительно к событиям конца 1960-х в США и 2005 года во Франции. Однако в последнее время в связи с распространением социальных сетей обычные эпидемиологические модели оказались недостаточны для объяснения динамики бунтов.

Для создания использована эпидемиологическая математическая модель SIR, которая делит население на три основных группы:

- восприимчивых к инфекции;

- заразных;

- выздоровевших;

«В контексте социальных беспорядков «восприимчивый» — это потенциальный бунтарь, «заразный» — активный участник бунта, а «выздоровевший» — тот, кто прекратил участвовать в этом процессе», - пояснила соавтор исследования Катя Фогт-Гейссе из Университета Ибанеза.

При этом они дополнили ее инструментами физики хаоса, и в частности привнесли фактор внешней силы, влияние которой, как оказалось, существенно повышает динамику беспорядков. С помощью подобных триггеров смогли смоделировать последовательность развития событий, основываясь на изначальном числе потенциальных и активных участников бунта.

Авторы исследования уверены, что оно появилось в очень актуальный момент, когда в мире на фоне пандемии активно распространяются и социальные беспорядки. «Если вы считаете, что изучение распространения инфекции и природа социальных беспорядков — это сильно разные вещи, то наше исследование показывает, что простая эпидемиологическая SIR-модель, дополненная триггерами и инструментами физики хаоса, может хорошо объяснять бунтарскую активность».