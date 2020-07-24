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  24 июля 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 7060
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый портал.

Общее количество зараженных в стране составляет 7060 человек, из них вылечились 5793 пациента, скончались 58 человек.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 76,7 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 18,8 тыс. человек, число скончавшихся достигло 100 человек. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 30 326 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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