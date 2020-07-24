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  24 июля 2020
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В Украине «луцкого захватчика» арестовали на два месяца
Максим Кривош (слева). Фото: ВВС
Максим Кривош (слева). Фото: ВВС
Предыстория: Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками на западе Украины

CentralAsia (CA) -  Максим Кривош, который 21 июля взял в заложники 13 людей и отпустил их после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование, проведет под арестом следующие 60 дней.

Такое решение принял Луцкий горрайонный суд, который в четверг избирал Кривошу, которому вменяют совершение теракта, взятие заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное хранение оружия, меру пресечения, пишет ВВС.

Внимание прессы к этому заседанию было настолько большим, что в суде временно отменили карантинные ограничения, и журналисты имели возможность практически беспрепятственно общаться с подозреваемым до начала заседания и в его перерыве.

В разговоре с журналистами Кривош заявил, что поначалу планировал захватить не автобус, а собор в центре Луцка, назвал свои действия «перформансом» и пообещал, что перескажет свой разговор с Зеленским на последнем заседании процесса над собой.

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