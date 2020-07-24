В Бразилии за сутки выявили около 60 тысяч новых случаев коронавируса

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - В Бразилии за последние сутки зарегистрирован 59 961 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки от Covid-19 скончались 1311 человек.

Бразилия стоит на втором месте по количеству зараженных и жертв коронавируса, уступая только США. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 2 287 475 человек, вылечились 1 570 237 пациентов, скончались 84 082 человека.