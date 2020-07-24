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  24 июля 2020
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В Китае за сутки коронавирусом заразился 21 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрирован 21 новый случай заражения коронавирусом, из них 15 — локальные, 6 — завозные, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки были выявлены 43 бессимптомных носителя вируса.

Общее количество инфицированных на данный момент достигло 83 750 человек, из них вылечились 78 873 пациента, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 243 пациента.

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