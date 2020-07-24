На утро 24 июля в Казахстане выявили 1687 новых случаев коронавируса

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 776 без клинических проявлений. Об этом 24 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 247 / 113;

- Восточно-Казахстанская область - 216 / 88;

- Атырауская область - 180 / 119;

- город Нур-Султан - 175 / 98;

- Карагандинская область - 140 / 56;

- Западно-Казахстанская область - 89 / 47;

- Северо-Казахстанская область - 89 / 6;

- Кызылординская область - 85 / 26;

- Алматинская область - 78 / 56;

- Жамбылская область - 75 / 53;

- Мангистауская область - 75 / 36;

- Павлодарская область - 61 / 11;

- Костанайская область - 54 / 20;

- Акмолинская область - 49 / 23;

- Актюбинская область - 32 / 11;

- город Шымкент - 22 / 6;

- Туркестанская область - 20 / 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 78 486 случаев заражения коронавирусом, скончались 610 человек.

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