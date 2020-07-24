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  24 июля 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 489 случаев новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  23 июля этого года в Узбекистане было зарегистрировано 489 случаев коронавируса. Из них 54 были выявлены в карантинных учреждениях, а 435 - среди граждан, отобранных для профилактических целей из-за контакта с пациентами с коронавирусом.

В то же время 3 пациента с коронавирусом скончались за сутки умерли в Ташкенте и 1 в Кашкадарьинской области.

В общей сложности 277 пациентов за сутки выздоровели в Ташкентской, Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Сырдарьинской, Наманганской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях.

В настоящее время из 18 868 зарегистрированных пациентов выздоровело 10 149, а уровень лечения составляет 53%.

Из 8617 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 118 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом состоянии.

По последним данным в стране зафиксировано 18868 случаев коронавируса.

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