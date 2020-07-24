[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан готовится к празднованию Дня независимости и Нейтралитета

CentralAsia (TM) -  Власти Туркменистана готовятся к массовому празднованию Дня независимости и 25-годовщины Нейтралитета.

Несмотря на пандемию COVID-19 и рекомендации ВОЗ Туркменистану действовать так, как будто в стране уже есть коронавирус, туркменские власти готовятся к массовому празднованию Дня независимости и 25-годовщины Нейтралитета.

С начала глобальной пандемии Туркменистан массово отметил уже несколько праздников Навруз, День здоровья, День туркменского скакуна, День победы, День велосипеда и День рождения президента.

По данным зарубежных СМИ, в правительстве Туркменистана обсуждают вопрос о подготовке к проведению демонстраций, торжественных мероприятий, концертов и других массовых торжеств. Он также отметил, что было специальное поручение по подготовке к празднованию 25-годовщины Нейтралитета Туркменистана.

В настоящее время в стране экстренно введены жесткие ограничения на посещение общественных мест. Туркменистан, заявляющий об отсутствии зарегистрированных случаев коронавируса в стране, закрыл рынки и торговые центры, учреждения и предприятия сферы услуг и развлечений, спортивные объекты, предприятия общественного питания. Население обязано соблюдать социальную дистанцию и носить маски, находясь на публике и в общественном транспорте.

В стране наблюдается рост заболеваемости и смертности, сопровождающейся с характерными для COVID-19 симптомами.

По официальным данным, в данное время в Туркменистане на 2,5 тысячах крупных объектах ведутся строительные работы. Сообщается, что общая стоимость этих объектов составляет около 37 миллиардов долларов, и ситуация в мировой экономике с беспрецедентным падением цен на энергоносители заставляют пересмотреть их.

print
  • Центробанк Узбекистана основную ставку оставил без изменений — 15%
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 18 379
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 18703


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com