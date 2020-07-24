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  24 июля 2020
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Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Патологоанатомы из американской клиники LSU Health обнаружили, что коронавирус, вероятно, вызывает не поражение сердечной мышцы, связанное с миокардитом, как считалось ранее, а уникальный паттерн гибели клеток в ее отдельных частях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук Ричарда Вандер Хайде.

По словам Хайде, врачи определили как грубые, так и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение версию о том, что тяжелые формы коронавирусной инфекции сопровождаются типичным миокардитом. Он напомнил, что механизм травмирования сердца при COVID-19 неизвестен, однако полученные данные помогут лучше понять течение заболевания и своевременно назначить необходимое лечение.
Патологоанатомы обнаружили, что Covid-19, в отличие от SARS, не присутствует в клетках. Доктор медицинских наук Шэрон Фокс также отметила, что диффузное альвеолярное повреждение вместе с увеличенным правым желудочком могут указывать на сильнейшую нагрузку на сердце.

Хайде подчеркнул, что нельзя исключить эндотелиального повреждения, вызванного цитокинами. Важную роль может играть и эффект «цитокиновой бури», добавил медик.

Патологоанатомы провели вскрытие 22 умерших от коронавируса пациентов в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет второго типа. Кроме того, часть из них страдала от ожирения.

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