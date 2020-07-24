На юге Казахстана произошла драка между казахами и этническими узбеками

CentralAsia (UZ) - В селе Шорнак, прилегающем к городу Кентау в Туркестанской области Казахстана, в результате драки между сельчанами три человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило 23 июля областное управление здравоохранения. Полиция сообщила, что начато расследование, задержаны четыре человека по подозрению в «хулиганстве».

Согласно заявлению департамента полиции Туркестанской области, в селе Шорнак между мужчиной и его односельчанами произошла «потасовка, переросшая в хулиганство». По данным полиции, позже к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, «которые стали забрасывать камнями его дом и дома» по соседству. В результате ранения получили три человека. Прибывший к месту участковый полицейский получил телесные повреждения, сказано в заявлении полиции.

По сообщениям в соцсетях, имела место драка между казахами и узбеками. В Шорнаке, селе с населением более 11 тысяч жителей, проживают преимущественно казахи и этнические узбеки. В полиции отрицают межэтнический характер инцидента.

На распространенной в социальных сетях видеозаписи запечатлен мужчина в полицейской форме со следами крови на рубашке и лице. На кадрах стоящие рядом с ним люди осуждают действия «закидывавших камнями». В заявлении департамента полиции сказано, что участковый инспектор «не допустил применения огнестрельного оружия» сельчанами.

Согласно сообщению управления здравоохранения Туркестанской области, трое жителей села Шорнак были доставлены 21 июля в отделение травматологии Туркестанской городской центральной больницы.