Индия отправила в Узбекистан медикаменты для поддержки борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) - Из столицы Индии в Ташкент доставлен гуманитарный груз самолетом АО «Uzbekistan Airways», сообщает ИА «Дунё».

В состав гуманитарной помощи вошли медицинские препараты, всего около 7 миллионов таблеток, признанные эффективными в поддержании больных COVID-19.

Предоставление Узбекистану лекарственных средств на безвозмездной основе было проработано посольством Узбекистана в Индии с Департаментом фармацевтической промышленности при Министерстве химических продуктов и удобрений этой страны.

Груз общим весом более 5 тонн передан соответствующим ведомствам Узбекистана.