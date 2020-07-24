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  24 июля 2020
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Индия отправила в Узбекистан медикаменты для поддержки борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Из столицы Индии в Ташкент доставлен гуманитарный груз самолетом АО «Uzbekistan Airways», сообщает ИА «Дунё».

В состав гуманитарной помощи вошли медицинские препараты, всего около 7 миллионов таблеток, признанные эффективными в поддержании больных COVID-19.

Предоставление Узбекистану лекарственных средств на безвозмездной основе было проработано посольством Узбекистана в Индии с Департаментом фармацевтической промышленности при Министерстве химических продуктов и удобрений этой страны.

Груз общим весом более 5 тонн передан соответствующим ведомствам Узбекистана.

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