В Казахстане от коронавируса вылечились свыше 49 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 49 488 человек, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 6365;
- Алматы - 6184;
- Атырауская область - 5899;
- Карагандинская область - 4735;
- Западно-Казахстанская область - 4286;
- Шымкент - 2898;
- Алматинская область - 2881;
- Восточно-Казахстанская область - 2700;
- Туркестанская область - 1992;
- Мангистауская область - 1861;
- Кызылординская область - 1769;
- Северо-Казахстанская область - 1498;
- Акмолинская область - 1487;
- Жамбылская область - 1432;
- Актюбинская область - 1310;
- Костанайская область - 1166;
- Павлодарская область - 1025.
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