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  24 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились свыше 49 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1268 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 49 488 человек, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 6365;

- Алматы - 6184;

- Атырауская область - 5899;

- Карагандинская область - 4735;

- Западно-Казахстанская область - 4286;

- Шымкент - 2898;

- Алматинская область - 2881;

- Восточно-Казахстанская область - 2700;

- Туркестанская область - 1992;

- Мангистауская область - 1861;

- Кызылординская область - 1769;

- Северо-Казахстанская область - 1498;

- Акмолинская область - 1487;

- Жамбылская область - 1432;

- Актюбинская область - 1310;

- Костанайская область - 1166;

- Павлодарская область - 1025.

Коронавирус в Казахстане
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