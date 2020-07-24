Мирзиёев наградил медалями «Жасорат» шестерых узбекистанцев, погибших от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 9:53, 24 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил медалями «Жасорат» («За отвагу») шестерых узбекистанцев посмертно.
Накануне, 23 июля, Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.
Как сообщается, все они «проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения коронавируса».
Шестерым гражданам присуждены медали «Жасорат» посмертно.
- Джуманиязова Зульфия Юлдашовна - старшая медсестра отделения неврологии Каракалпакского филиала Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.
- Нафасов Шавкат Насирович - начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД.
- Тухтаева Феруза Аскаровна - старшая медсестра 18-ой семейной поликлиники Алмазарского района Ташкента.
- Уралов Алишер Ташкуватович - врач УЗИ Центральной поликлиники Яккасарайского района Ташкента.
- Хамракулов Ботир Джабборович - заместитель директора по лечебным вопросам Джизакского филиала Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.
- Шамахмудов Алохон Абзалович - заместитель начальника отдела ГУВД г.Ташкента.
Официальные СМИ сообщали о смерти лишь троих людей из числа награждённых посмертно.
Медалью «Жасорат» награждаются военнослужащие, сотрудники Службы национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Узбекистан за проявленные храбрость и отвагу при выполнении воинского или служебного долга при обеспечении национальной безопасности республики, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.