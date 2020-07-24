Мирзиёев наградил медалями «Жасорат» шестерых узбекистанцев, погибших от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил медалями «Жасорат» («За отвагу») шестерых узбекистанцев посмертно.

Накануне, 23 июля, Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Как сообщается, все они «проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения коронавируса».

Шестерым гражданам присуждены медали «Жасорат» посмертно.

- Джуманиязова Зульфия Юлдашовна - старшая медсестра отделения неврологии Каракалпакского филиала Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.

- Нафасов Шавкат Насирович - начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД.

- Тухтаева Феруза Аскаровна - старшая медсестра 18-ой семейной поликлиники Алмазарского района Ташкента.

- Уралов Алишер Ташкуватович - врач УЗИ Центральной поликлиники Яккасарайского района Ташкента.

- Хамракулов Ботир Джабборович - заместитель директора по лечебным вопросам Джизакского филиала Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.

- Шамахмудов Алохон Абзалович - заместитель начальника отдела ГУВД г.Ташкента.

Официальные СМИ сообщали о смерти лишь троих людей из числа награждённых посмертно.

Медалью «Жасорат» награждаются военнослужащие, сотрудники Службы национальной безопасности и органов внутренних дел Республики Узбекистан за проявленные храбрость и отвагу при выполнении воинского или служебного долга при обеспечении национальной безопасности республики, охране общественного порядка и борьбе с преступностью.