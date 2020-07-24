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  24 июля 2020
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В США число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона
Люди несут пиво на улицу. В Лос-Анджелесе запретили бары в помещениях на 3 недели
Люди несут пиво на улицу. В Лос-Анджелесе запретили бары в помещениях на 3 недели

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 24 июля количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 4 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, на данный момент число заболевших в США достигло 4 034 102 человека, скончались 144 242 пациента.

Общее количество случаев коронавируса в мире составляет 15,4 млн, скончались более 632 тыс. человек.

Топ-5 стран по числу случаев коронавируса:

- США — 4 млн;

- Бразилия — 2,2 млн;

- Индия — 1,2 млн;

- Россия — 793 тыс.;

- Перу — 371 тыс.

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