В США число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона
- Азия и мир, общество
- 9:57, 24 июля 2020
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CentralAsia (CA) - По состоянию на 24 июля количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 4 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Так, на данный момент число заболевших в США достигло 4 034 102 человека, скончались 144 242 пациента.
Общее количество случаев коронавируса в мире составляет 15,4 млн, скончались более 632 тыс. человек.
Топ-5 стран по числу случаев коронавируса:
- США — 4 млн;
- Бразилия — 2,2 млн;
- Индия — 1,2 млн;
- Россия — 793 тыс.;
- Перу — 371 тыс.