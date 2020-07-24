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  24 июля 2020
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Антитела к коронавирусу найдены у кошек и собак

CentralAsia (CA) -  В Италии ученые нашли антитела к коронавирусу у кошек и собак. Ученые изучили образцы крови свыше 1,5 тысячи животных из разных итальянских регионов. Было установлено, что у 4% из них есть антитела к коронавирусу. Исследование было опубликовано на портале открытого доступа для биологических наук bioRxiv.

По словам исследователей, количество антител в организме животных можно сопоставить с их уровнем у людей. При этом сейчас нет никаких причин полагать, что кошки и собаки являются переносчиками инфекции, как норки в Нидерландах.

Во время исследования ученые не отыскали следов РНК коронавируса у животных, однако антитела к COVID-19 обнаружили у 13 собак и 6 кошек. Среди животных вирус распространяется так же, как и среди людей, а вот о передаче к человеку, пока что сложно говорить.

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