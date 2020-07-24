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  24 июля 2020
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За сутки в Монголии коронавирус выявлен у одного человека

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели три пациента и выписаны из больниц. А у одного человека выявлен коронавирус. Коронавирусом заразился гражданин Казахстана, водитель который приехал через КПП Алтанбулаг.

Как сообщил на пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу, по состоянию на 24 июля, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 288 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 217, на лечении в НИЦИЗ находится 71 пациент.

Коронавирус в Монголии
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