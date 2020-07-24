Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

CentralAsia (CA) - Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Пекин утром 24 июля уведомил американское посольство, что Китай принял решение «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинуло конкретные требования» к консульству прекратить любую деятельность и мероприятия.



Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Техасе. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть китайское диппредставительство в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.



МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что предпримет ответные действия.



В среду, отвечая на вопрос журналистов о том, готовы ли власти США объявить о закрытии и других диппредставительств Китая, президент Трамп заметил, что это всегда возможно.