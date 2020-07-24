В Туркменистане медики, работающие с больными коронавирусом, подписали документ о неразглашении информации, - СМИ

CentralAsia (TM) - За прошедшую неделю от пневмонии, сахарного диабета и других болезней, усугубленных коронавирусной инфекцией, в Балканабаде – административном центре западного велаята Туркменистана, умерли 83 человека. Об этом 22 июля сообщил источник turkmen.news, ссылаясь на двух работников системы здравоохранения города. По словам медиков, ни в одном свидетельстве о смерти COVID-19 не был назван основной причиной болезни, приведшей к летальному исходу.

По словам врачей, указание не упоминать нигде слово «коронавирус» поступило к ним из Ашхабада. Все медики, работающие с ковид-пациентами, подписали документ о неразглашении информации. Именно этим обязательством объясняется тот факт, что сведения о реальном количестве больных и погибших от коронавируса столь скудны.

Чиновники от медицины и представители исполнительной власти не признают наличие новой инфекционной болезни в стране. Они скрывают истинное положение дел и требуют от населения убирать косвенные доказательства высокой смертности.

Таким доказательством существования в городе и, в целом, в Балканском велаяте смертельного вируса служат белые палатки, разбиваемые родственниками умерших. Раньше палатки ставились возле дома скончавшегося и оставались на месте в течение семи дней. В палатке собирались люди, мулла читал аяты и суры из Корана, давались поминальные обеды. Теперь же из-за того, что умерших стало больше, прибавилось и палаток. Представители хякимлика обходят жилые кварталы и требуют разобрать брезентовые сооружения сразу же после справления 3-дневных поминок. Они так и говорят: палаток стало слишком много, их по несколько в каждом квартале, а то и дворе, их нужно быстрее убирать, иначе это свидетельствует о росте числа умерших.

В Балканабаде на сегодняшний день закрыты все продовольственные магазины, а из четырех рынков города работает лишь один — «Нар-базар». Полиция в громкоговорители предупреждает жителей о необходимости выходить на улицу в лицевых масках.