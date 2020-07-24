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  24 июля 2020
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В Караганде жители едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Видео
коллаж Tengrinews
коллаж Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  Минувшей ночью жители Сатпаева в Карагандинской области едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка, сообщает Tengrinews.kz.

Пропавшую пятилетнюю девочку искали родные девочки и жители города. Ее нашли в одной из квартир. Также в помещении находился мужчина. Почему он удерживал малолетнего ребенка в доме, предстоит выяснить следствию. Мужчина задержан.

После обнаружения ребенка и госпитализации к указанному подъезду действительно стали стекаться местные жители. Они несколько раз порывались проникнуть в квартиру подозреваемого, чтобы устроить самосуд. Видео с места столпотворения попало в сеть. Толпа сожгла несколько машин.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев проведет экстренный брифинг по этой ситуации.

Видео из YouTube канала пользователя Айым Амрина:

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