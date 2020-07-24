[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская железная дорога Тавантолгой-Гашуунсухайт будет сдана в эксплуатацию в 2022 году

CentralAsia (MNG) -  Во время рабочей поездки в аймак Өмнөговь спикер парламента Монголии Г.Занданшатар ознакомился с ходом строительства железной дороги Тавантолгой-Гашуунсухайт.

Железная дорога протяженностью около 240 км будет проходить через территории сомонов Цогтцэций, Баян-Овоо и Ханбогд аймака Өмнөговь и будет развиваться с двумя железнодорожными станциями и шестью перекрестками. В этом проекте работают более 300 инженерно-технических работников, более 1700 рабочих и более 510 механизмов.

1

В настоящее время земляные работы выполняются на 92,3 процента, ремонтные работы — на 94,2 процента, работы по строительству дренажных труб — на 79 процентов, строительство моста — на 56 процентов, а инфраструктура нижнего уровня — на 83,5 процента, в то время как строительные работы на верхних этажах выполняются с завершением на 16,7 процента. Строительные работы планируется завершить в июле 2020 года.

Из-за пандемии не удалось импортировать необходимое оборудование и технику, монгольские инженеры самостоятельно строят и эксплуатируют часть необходимого оборудования для строительства железной дороги.
2

С развитием железной дороги можно будет транспортировать и экспортировать 30 миллионов тонн коксующегося угля и энергетического угля в год. Кроме того, будут открыты возможности осуществлять перевозки в портовые города Китая, такие как Хуанхуа, Тяньцзинь, Циндао и Цзиньчжоу, а также в третью страну, что позволит монгольским горнодобывающим компаниям конкурировать на мировом рынке.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Британский визовый центр в Монголии вновь открылся
  • В Афганистане 15-летняя девушка убила боевиков, казнивших на ее глазах отца и мать
  • Монгольский тугрик в этом году ослабился к юани и укрепился к рублю


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com