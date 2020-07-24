Монгольский тугрик в этом году ослабился к юани и укрепился к рублю

CentralAsia (MNG) - С начала 2020 года монгольский тугрик ослабился на 3% к доллару США. За первые шесть месяцев тугрик ослаб к юани на 1,8%, к рублю укрепился на 9,1%, сообщил представитель Банка Монголии Б.Лхагвасурэн.

По его словам, трех процентное ослабление по отношению к доллару США было неизбежным, поскольку средневзвешенный обменный курс в реальном и номинальном выражении повысился на 3 процента и 1 процент, соответственно, с начала года.





Закупки золота в этом году были сильными: в первые шесть месяцев года было закуплено 10,8 тонн золота, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, это значительно увеличило приток иностранной валюты.



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