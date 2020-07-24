[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский тугрик в этом году ослабился к юани и укрепился к рублю

CentralAsia (MNG) -  С начала 2020 года монгольский тугрик ослабился на 3% к доллару США. За первые шесть месяцев тугрик ослаб к юани на 1,8%, к рублю укрепился на 9,1%, сообщил представитель Банка Монголии Б.Лхагвасурэн.

По его словам, трех процентное ослабление по отношению к доллару США было неизбежным, поскольку средневзвешенный обменный курс в реальном и номинальном выражении повысился на 3 процента и 1 процент, соответственно, с начала года.

Закупки золота в этом году были сильными: в первые шесть месяцев года было закуплено 10,8 тонн золота, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, это значительно увеличило приток иностранной валюты.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таиланде режим ЧП продлен до осени
  • В Караганде жители едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Видео
  • В Афганистане 15-летняя девушка убила боевиков, казнивших на ее глазах отца и мать


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com