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  24 июля 2020
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Китай и Таджикистан обсудили вопросы совместных инфраструктурных проектов

CentralAsia (TJ) -  22 июля состоялась виртуальная встреча первого заместителя Министра иностранных дел Таджикистана Хусрава Нозири с послом Китайской Народной Республики в Душанбе Лю Бинь.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов на территории Таджикистана были основной темой этой встречи.

Касаясь других вопросов, представляющих взаимный интерес, таджикская сторона обратила внимание китайской стороны на факты появления в китайских средствах массовой информации публикаций, тенденциозно освещающих тему, касающейся государственной таджикско-китайской границы. В этой связи, и исходя из отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, было отмечено, что стороны должны предпринять необходимые меры по недопущению публикации подобных материалов в СМИ.

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