В Узбекистане продлят карантинные ограничения

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений. Об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания 23 июля, сообщила пресс-служба главы государства. В целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений.

«Сегодня очень большая ответственность за сдерживание коронавируса лежит на руководителях и сотрудниках хокимиятов, секторов, органов здравоохранения и внутренних дел, активистах махалли и представителях старшего поколения. Потому что большинство нашего населения, престарелые, дети, женщины вынуждены сидеть дома. Именно от этих организаций и деятелей зависит обеспечение первостепенных жизненных потребностей, оказание соответствующей медицинской и другой помощи. Если все мы будем работать сплоченно, с чувством ответственности, мы обязательно преодолеем эти сложные испытания. Вновь повторяю, самое важное требование сегодня - научиться жить и работать в условиях пандемии», - отметил Мирзиёев.

При этом в пресс-службе главы государства не отметили на какой срок планируется продлить карантинные ограничения в Узбекистане.