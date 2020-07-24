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  24 июля 2020
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В Узбекистане продлят карантинные ограничения

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений. Об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания 23 июля, сообщила пресс-служба главы государства. В целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений.

«Сегодня очень большая ответственность за сдерживание коронавируса лежит на руководителях и сотрудниках хокимиятов, секторов, органов здравоохранения и внутренних дел, активистах махалли и представителях старшего поколения. Потому что большинство нашего населения, престарелые, дети, женщины вынуждены сидеть дома. Именно от этих организаций и деятелей зависит обеспечение первостепенных жизненных потребностей, оказание соответствующей медицинской и другой помощи. Если все мы будем работать сплоченно, с чувством ответственности, мы обязательно преодолеем эти сложные испытания. Вновь повторяю, самое важное требование сегодня - научиться жить и работать в условиях пандемии», - отметил Мирзиёев.

При этом в пресс-службе главы государства не отметили на какой срок планируется продлить карантинные ограничения в Узбекистане.

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