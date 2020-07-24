118 новых случаев коронавируса выявлены еще в четырёх регионах Узбекистана

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CentralAsia (UZ) - Новые пациенты, инфицированные коронавирусом, были выявлены еще в четырёх регионах Узбекистана. Всего за ночь обнаружены 118 случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

По состоянию на 10:00 24 июля количество больных, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, составляет 18 986.

Новые случаи заболевания: 64 — в городе Ташкенте, 31 — в Самаркандской области, 18 — в Ташкентской области и 5 — в Республике Каракалпакстан среди контактировавших с инфицированными пациентами.