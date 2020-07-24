Впервые за 86 лет в древнем соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет мусульманское богослужение

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CentralAsia (CA) - Впервые за 86 лет в древнем соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет мусульманское богослужение. Как ожидается, в нем примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Старинные христианские фрески, по сообщениям, будут скрыты от глаз молящихся, пишет ВВС.

Ожидается, что на площади Султанахмет перед храмом отметить это событие соберутся тысячи мусульман. Внутри, из-за мер безопасности в связи с пандемией, смогут находиться не более 500 человек.

Ранее государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении статуса музея зданию бывшего православного собора, который после захвата Константинополя турками использовался в качестве мечети. Спустя несколько часов Эрдоган подписал указ о начале проведений там мусульманских богослужений.

Турецкий лидер пообещал, что храм с многовековой историей смогут посещать все, и вход будет бесплатным. Тем не менее, у многих наблюдателей вызывает беспокойство вопрос о сохранности древних фресок с изображением христианских святых.

Решение о превращении музея в мечеть вызвало немало споров как в Турции, так и во всем мире. Против этого выступили политические и религиозные деятели в США, Греции и России.