В Узбекистане сообщают об оставшихся без еды врачах, работающих с больными коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сообщают о том, что врачей, работающих в клиниках с больными коронавирусом, не кормят. Голодные врачи вынуждены просить пациентов, чтобы те попросили своих родственников принести медперсоналу еды.

«Сомневалась, писать ли об этом. Ибо сами врачи побоялись огласки. Вчера разговаривали по телефону с ковид-пациентами, лечащимися в одной из районных больниц. Они рассказали, что попросили своих родственников купить их медперсоналу еды. Потому что, они там все голодные который день», - сообщила блогер и руководитель Facebook-сообщества «Потребители.уз» Лилия Николенко.

«Когда врачи и медсестры заступили на 14-дневное дежурство, им пообещали, что их будут кормить. Ведь они не могут выйти за стены ковидной больницы, чтобы что-то себе купить поесть. Первый день им что-то привезли из еды, а затем перестали. И вот уже несколько дней ни завтраков, ни обедов, ни ужинов им никто не возит. Подкармливают их родственники больных. Кто самсы купит, кто печенюшек», - сообщила блогер.

Как отмечает автор, блогеры попросили пациентов спросить у врачей и медсестер:

«Может придать этому факту огласку через СМИ? Чтобы вопрос быстро решился?». Но те отказались во избежании проблем, и надеются, что им все же будут привозить еду.

«Может обратиться к рестораторам и сервисам доставки, чтобы оказали благотворительную поддержку и привезли еды?», - спросили у врачей. Но на это они тоже отказались, по тем же причинам.

«Договорились, что если наступит совсем край, и их так и оставят без еды, то они позвонят мне, и я озвучу ситуацию и название больницы. А пока, пациенты заверили меня, что постараются подкармливать врачей, медсестер и санитарок, кто чем может. Хотя с этой болезнью, большинство сами с финансами на мели», - сообщает автор.

«Я не знаю по чьей вине сложилась эта ситуация с голодными врачами. Халатность ли, нечистоплотность в выделенных средствах на питание, или не перечислены деньги, откуда там они должны быть перечислены. Но так нельзя. Это абсурд и сюр. Я надеюсь, что сегодня вопрос питания врачей, работающих с ковидными больными возьмут под строгий контроль во всех больницах. Если нет, то будем писать, искать виновных и задавать вопросы куда деньги деваются. Очень хочу, чтобы этого делать не пришлось», - заключает Лилия Николенко.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте клиники, работающие с больными коронавирусом, объявили о срочном наборе медперсонала с зарплатой в эквиваленте от $1500 до $500 за 14 дней. Как отмечалось в объявлении властей столицы, рабочее время составит 12 часов, с питанием и ежедневной оплатой.