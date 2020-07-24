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  24 июля 2020
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ВОЗ назвала «горячие точки» коронавируса

CentralAsia (CA) -  Во Всемирной организации здравоохранения настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов.

«Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками», - цитирует ее слова «Корреспондент».

Она добавила, однако, что не следует закрывать все ночные заведения, а необходимо выявлять наибольшие очаги заболевания в конкретных местах и либо ограничивать их посещения, либо закрывать на время.

Также Ван Керкхов указала на ответственность самих посетителей в вопросе безопасности мест большого скопления людей.

«Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем плане и подвергают себя риску», - сказала она.

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