- Монголия, происшествия
- 12:30, 24 июля 2020
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CentralAsia (MNG) - Британский визовый центр в Монголии вновь открылся. В настоящее время единственными рейсами, прибывающими в Улан-Батор, являются чартерные рейсы на репатриацию.
В соответствии с правилами безопасности для предотвращения распространения коронавируса, клиентов могут попросить наблюдать социальное дистанцирование, проходить соответствующие проверки и носить лицевые маски в соответствии с местными руководящими принципами. Заявители должны записаться на прием в Визовый центр.
Клиенты с симптомами COVID-19, включая температура (37,8 градуса Цельсия и выше), кашель или затрудненное дыхание, помогут перенести подачу заявления на другой день, и им будет рекомендовано обратиться к врачу в ближайшем медицинском учреждении по их выбору.
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