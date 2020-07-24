CentralAsia (MNG) - Британский визовый центр в Монголии вновь открылся. В настоящее время единственными рейсами, прибывающими в Улан-Батор, являются чартерные рейсы на репатриацию.

В соответствии с правилами безопасности для предотвращения распространения коронавируса, клиентов могут попросить наблюдать социальное дистанцирование, проходить соответствующие проверки и носить лицевые маски в соответствии с местными руководящими принципами. Заявители должны записаться на прием в Визовый центр.

В соответствии с правилами безопасности для предотвращения распространения коронавируса, клиентов могут попросить наблюдать социальное дистанцирование, проходить соответствующие проверки и носить лицевые маски в соответствии с местными руководящими принципами. Заявители должны записаться на прием в Визовый центр.