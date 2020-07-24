[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Британский визовый центр в Монголии вновь открылся

CentralAsia (MNG) -  Британский визовый центр в Монголии вновь открылся. В настоящее время единственными рейсами, прибывающими в Улан-Батор, являются чартерные рейсы на репатриацию.

В соответствии с правилами безопасности для предотвращения распространения коронавируса, клиентов могут попросить наблюдать социальное дистанцирование, проходить соответствующие проверки и носить лицевые маски в соответствии с местными руководящими принципами. Заявители должны записаться на прием в Визовый центр.

Клиенты с симптомами COVID-19, включая температура (37,8 градуса Цельсия и выше), кашель или затрудненное дыхание, помогут перенести подачу заявления на другой день, и им будет рекомендовано обратиться к врачу в ближайшем медицинском учреждении по их выбору.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В России двух сотрудников полиции обвиняют в избиении гражданина Узбекистана
  • В Таиланде режим ЧП продлен до осени
  • В Туркменистане медики, работающие с больными коронавирусом, подписали документ о неразглашении информации, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com