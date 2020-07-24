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  24 июля 2020
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ГУГР обнародовал список избирателей для предстоящих местных выборов в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Список избирателей для местных выборов был опубликован на веб-сайте Главного управления государственной регистрации (ГУГР) Монголии. В соответствии с постановлением №23 от 16 апреля 2020 года, предстоящие выборы советов столицы, аймаков, сомонов и районов состоятся 15 октября.

В статье 20.4 закона о выборах советов столицы, аймаков, сомонов и районов говорится, что ГУГР опубликует список избирателей на своем веб-сайте не менее чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии с законом государственный административный орган, отвечающий за государственную регистрацию, обеспечит регистрацию имени, возраста, пола, регистрационного номера и адреса подходящих избирателей и опубликует их на своем веб-сайте до окончания местных выборов.

Избиратели должны проверить, зарегистрированы ли они в списке избирателей, по крайней мере, за 14 дней до дня голосования.

Статья 24.1 того же закона гласит: «Миграция из одной административной единицы в другую должна быть остановлена за 60 дней до дня голосования и возобновлена на следующий день после дня голосования». Это означает, что внутренняя миграция будет остановлена 16 августа 2020 года и возобновится 16 октября.

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