В Монголии пройдет международный танцевальный конкурс

CentralAsia (MNG) - Международные танцевальные фонды Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), танцевальные ассоциации и комитеты по организации турниров организуют виртуальный международный конкурс United Cloud Dance для продвижения танцевального искусства, сообщает iucdc.net.
Танцевальные объединения более 20 стран, включая Монголию, Китай, Францию, Японию, Великобританию, США, Грецию, Польшу, Германию, Венгрию, Бельгию, Индонезию, Малайзию, Кубу, Казахстан, Румынию, Сербию, Латвию, Эстонию, Литву, Египет, Сингапур. и Южная Корея организуют соревнования, которые будут оценены международными мастерами.
Конкурс, предлагающий призовой фонд на общую сумму 400 миллионов тугриков ($140742) и стипендии для 31 танцора, будет проведен в категориях балет, фолк, модерн, свинг, хип-хоп и джаз.
«Для артистов, которые любят искусство и танец, мы создали новую эру художественного обмена и инноваций во всем мире. Мы создали место, где художники могут демонстрировать свое искусство, чтобы больше людей и людей, которые любят искусство, могли участвовать вместе. После появления в мире нового коронавируса (COVID-19) давайте объединим все страны, танцевальные фонды, танцевальные ассоциации, международные конкурсы, танцевальные школы и танцевальные группы, чтобы внести свой вклад в развитие танцевального искусства! И давайте дальше развивать мировой танцевальный бизнес. Этот конкурс будет проводиться совместно всеми поддерживаемыми танцевальными фондами, танцевальными ассоциациями, международными танцевальными конкурсами, танцевальными школами и танцевальными коллективами», - сообщают организаторы IUCDC.
International United Cloud Dance Competition (IUCDC) 2020 - это международная танцевальная платформа. Совершенно по-новому этот конкурс предоставит любителям танцев по всему миру разнообразные сцены, чтобы выразить себя и реализовать свои мечты.
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