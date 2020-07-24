В Монголии пройдет международный танцевальный конкурс

CentralAsia (MNG) - Международные танцевальные фонды Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), танцевальные ассоциации и комитеты по организации турниров организуют виртуальный международный конкурс United Cloud Dance для продвижения танцевального искусства, сообщает iucdc.net.

«Для артистов, которые любят искусство и танец, мы создали новую эру художественного обмена и инноваций во всем мире. Мы создали место, где художники могут демонстрировать свое искусство, чтобы больше людей и людей, которые любят искусство, могли участвовать вместе. После появления в мире нового коронавируса (COVID-19) давайте объединим все страны, танцевальные фонды, танцевальные ассоциации, международные конкурсы, танцевальные школы и танцевальные группы, чтобы внести свой вклад в развитие танцевального искусства! И давайте дальше развивать мировой танцевальный бизнес. Этот конкурс будет проводиться совместно всеми поддерживаемыми танцевальными фондами, танцевальными ассоциациями, международными танцевальными конкурсами, танцевальными школами и танцевальными коллективами», - сообщают организаторы IUCDC.