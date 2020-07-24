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  24 июля 2020
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Шавката Мирзиеёва с днем рождения

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе беседы Эмомали Рахмон поздравил главу Узбекистана с днем рождения.

В этом контексте глава государства отметил плодотворную государственную деятельность Мирзиёева по обеспечению социально-экономического развития Узбекистана и укреплению его роли на международной арене. Высоко оценив масштабные преобразования, произошедшие в последние годы в этом соседнем государстве, Президент Таджикистана пожелал братскому узбекскому народу устойчивого мира и стабильности, благополучия и продолжительного прогресса.

При рассмотрении ключевых аспектов двусторонних отношений стороны, подчеркнув свою постоянную заинтересованность в последовательном развитии таджикско-узбекских добрососедских связей и многопланового взаимовыгодного сотрудничества, высказались в пользу дальнейшего совместного продвижения стратегического партнёрства двух стран в атмосфере взаимопонимания и доверия.

Касаясь взаимодействия двух стран на многосторонней основе, стороны акцентировали внимание на вопросы обеспечения безопасности в регионе и развития ситуации в Афганистане, обменялись мнениями по тревожной тенденции глобального распространения пандемии коронавируса, проинформировав друг друга о обстановке, которая складывается сегодня в двух странах на этом фоне.

Президенты также обсудили ряд других актуальных вопросов международной повестки и регионального сотрудничества.

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