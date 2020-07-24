В Монголии будет организована ассоциированная школа по неврологии

CentralAsia (MNG) - Третья Международная организация исследований мозга (The International Brain Research Organization - IBRO) – Азиатско-Тихоокеанский региональный комитет (IBRO-APRC) Улан-Баторская ассоциированная школа по базовым методам в нейронауках будет проходить в Улан-Баторе, Монголия, 10-15 августа.

Ассоциированная школа будет организована Международной организацией исследований мозга (IBRO), Монгольским обществом нейробиологии (МОН) и Монгольским национальным университетом медицинских наук (МНУМН).





В этом году она будет проходить в МНУМН, где будут проходить лекции, технические переговоры, практические занятия и групповые дискуссии.





Монгольские и зарубежные ученые выступят с лекциями по таким темам, как «Нарушения, связанные со стрессом», «Анализ жизнеспособности клеток», «Нейровоспаление» и «Сигналы нервных клеток», а обсуждение «Нейроэтика / Биоэтика» состоится в последний день школы. Об этом сообщает официальный сайт IBRO





Нейронаука – это междисциплинарная наука, которая изучает нервную систему, ее структуру и функции от молекулярного уровня до клинического, нейропсихологического, психологического, поведенческого, нейромаркетингового и социального уровней. Она развивается во многих областях науки, включая поведение, клеточную науку, познание, культуру, структуру и функции мозга, социальную нейробиологию и молекулярную биологию.





Международная организация исследований мозга (IBRO) – это глобальная федерация нейробиологических организаций, целью которой является продвижение и поддержка нейробиологии во всем мире посредством обучения, преподавания, совместных исследований, пропаганды и пропаганды. Более 90 международных, национальных и региональных научных организаций образуют Совет управляющих IBRO, который вместе с пятью региональными комитетами IBRO удовлетворяет потребности и продвигает работу отдельных ученых и исследовательских сообществ во всем мире. Кроме того, IBRO поддерживает партнерские отношения с научными обществами и организациями-единомышленниками, чтобы определить приоритеты и помочь устранить пробелы в знаниях, инвестициях и ресурсах в области исследований мозга.





IBRO была основана в 1961 году в ответ на растущий спрос нейробиологов всего мира на создание центральной организации, которая пересекает мировые границы и улучшает связь и сотрудничество между исследователями мозга.

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